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Five Brazos Valley teams make the DCTF rankings after week one

Rockdale, Cameron Yoe, Lexington, Franklin, Calvert are all ranked
KBTX Friday Football Fever Graphic
KBTX Friday Football Fever Graphic(KBTX)
By Tyler Shaw
Published: Aug. 31, 2020 at 1:45 PM CDT|Updated: 1 hour ago
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BRYAN, Texas (KBTX) - Dave Campbell’s Texas Football magazine and TexasFootball.com released their high school rankings after week one. Here are the top-ten rankings for each classification that has played so far:

CLASS 4A DIVISION I

Rank School (Record) Week 1 Prv rank

1 Waco La Vega (1-0) W: Port Lavaca Calhoun, 20-7 1

2 Argyle (1-0) W: Decatur, 56-9 2

3 Lampasas (1-0) W: Brownwood, 55-23 3

4 Dumas (1-0) W: Seminole, 48-8 8

5 CC Miller (1-0) W: Tuloso-Midway, 62-20 7

6 El Campo (1-0) W: Gonzales, 35-0 9

7 CC Calallen (0-1) L: San Antonio Cornerstone, 24-20 4

8 Port Lavaca Calhoun (0-1) L: Waco La Vega, 20-7 5

9 Midlothian Heritage (1-0) W: Wichita Falls Hirschi, 42-14 NR

10 Lindale (1-0) W: Kaufman, 32-27 NR

CLASS 4A DIVISION II

Rank School (Record) Week 1 LW

1 Carthage (1-0) W: Kilgore, 27-7 1

2 Texarkana Pleasant Grove (1-0) W: Nashville (AR), 55-14 2

3 West Orange-Stark (0-0) Ccd. vs. Waco La Vega 3

4 Wimberley (1-0) W: Fischer Canyon Lake, 24-22 4

5 Gilmer (1-0) W: Gladewater, 55-41 5

6 Graham (1-0) W: Alvarado, 50-14 10

7 Waco Connally (1-0) W: Sunnyvale, 46-25 NR

8 Silsbee (0-0) Ccd. vs. Vidor 8

9 Geronimo Navarro (0-0) Idle 9

10 Celina (0-1) L: Melissa, 32-20 6

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CLASS 3A DIVISION I

Rank School (Record) Week 1 Prv rank

1 Brock (1-0) W: Bushland, 55-7 1

2 Grandview (1-0) W: Malakoff, 31-24 (OT) 2

3 Pottsboro (1-0) W: Nevada Community, 42-13 3

4 Wall (1-0) W: Eastland, 38-3 5

5 Malakoff (0-1) L: Grandview, 31-24 (OT) 4

6 Rockdale (1-0) W: La Grange, 40-14 7

7 Gladewater (0-1) L: Gilmer, 55-41 6

8 Jourdanton (1-0) W: Natalia, 49-24 10

9 Cameron Yoe (1-0) W: Mexia, 21-16 NR

10 Hallettsville (0-1) L: Shiner, 44-34 8

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CLASS 3A DIVISION II

Rank School (Record) Week 1 LW

1 Gunter (1-0) W: Van Alstyne, 48-7 1

2 Canadian (1-0) W: Stinnett West Texas, 77-26 2

3 Daingerfield (1-0) W: Atlanta, 16-6 3

4 Omaha Pewitt (0-0) Idle 4

5 Newton (0-0) Idle 5

6 East Bernard (1-0) W: Edna, 49-20 7

7 George West (1-0) W: Corpus Christi West Oso, 38-3 NR

8 Lexington (1-0) W: West, 25-14 NR

9 Franklin (0-1) L: Lorena, 21-20 8

10 Abernathy (0-1) L: Shallowater, 26-6 6

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CLASS 2A DIVISION I

Rank School (Record) Week 1 Prv rank

1 Shiner (1-0) W: Hallettsville, 44-34 1

2 Refugio (1-0) W: Devine, 36-7 2

3 Post (1-0) W: Tolar, 70-14 3

4 Cisco (1-0) W: Clyde, 39-14 4

5 San Augustine (0-0) Ccd. vs. West Sabine 5

6 Hawley (1-0) W: Roscoe, 61-7 7

7 San Saba (1-0) W: Eldorado, 56-14 10

8 Groveton (1-0) W: Lovelady, 36-16 NR

9 New Deal (1-0) W: Smyer, 55-8 NR

10 Thorndale (1-0) W: Dawson, 24-14 NR

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CLASS 2A DIVISION II

Rank School (Record) Week 1 LW

1 Mart (1-0) W: Teague, 34-7 1

2 Hamlin (1-0) W: Stamford, 34-0 2

3 Wellington (0-0) Idle 4

4 Windthorst (1-0) W: Henrietta, 27-6 5

5 Wink (1-0) W: Christoval, 36-21 6

6 Albany (1-0) W: Colorado City, 47-0 8

7 Falls City (1-0) W: Three Rivers, 41-20 9

8 Muenster (1-0) W: Alvord, 24-22 10

9 Wheeler (1-0) W: Booker, 64-0 NR

10 Sudan (1-0) W: Olton, 37-27 NR

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CLASS 1A SIX-MAN DIVISION I

Rank School (Record) Week 1 Prv rank

1 Rankin (1-0) W: Balmorhea, 38-36 1

2 Jonesboro (1-0) W: Coolidge, 48-0 2

3 Gail Borden County (1-0) W: Calvert, 62-42 3

4 Sterling City (1-0) W: Garden City, 74-26 4

5 Gilmer Union Hill (1-0) W: Stephenville Faith, 57-12 5

6 White Deer (1-0) W: Strawn, 48-36 6

7 May (1-0) W: Bryson, 70-14 7

8 Leakey (0-0) Idle 8

9 Happy (1-0) W: Groom, 68-20 NR

10 Blum (1-0) W: Aquilla, 56-6 NR

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CLASS 1A SIX-MAN DIVISION II

Rank School (Record) Week 1 LW

1 Balmorhea (0-1) L: Rankin, 38-36 1

2 Calvert (0-1) L: Borden County, 62-42 3

3 Richland Springs (0-0) Idle 4

4 Jayton (1-0) W: Ira, 50-28 5

5 Strawn (0-1) L: White Deer, 48-36 7

6 Blackwell (0-1) L: Eden, 62-60 6

7 Grandfalls-Royalty (0-0) Idle 10

8 Klondike (1-0) W: McLean, 52-6 NR

9 Matador Motley County (0-1) L: Westbrook, 58-36 2

10 Oakwood (0-0) Idle NR

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PRIVATE SCHOOLS - 11-MAN (preseason)

Rank School (Record) Week 1 Prv rank

1 Dallas Parish Episcopal (0-0) Idle 1

2 Plano John Paul II (0-0) Idle 2

3 FW Nolan (0-0) Idle 3

4 Austin Regents (0-0) Idle 4

5 Houston Second Baptist (0-0) Idle 5

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PRIVATE SCHOOLS - 6-MAN

Rank School (Record) Week 1 Prv rank

1 Fredericksburg Heritage (0-0) Idle 1

2 New Braunfels Christian (0-0) Idle 2

3 Bastrop Tribe Consolidated (1-0) W: Bryan Christian Homeschool, 46-0 3

4 Austin Veritas (0-0) Idle 4

5 Dallas Lakehill (0-0) Idle 5

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