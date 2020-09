Brazos Valley high school volleyball finals on Tuesday September 15

BRYAN, Texas (KBTX) - Class 5A and 6A UIL high school volleyball teams joined 4A-1A Tuesday night in getting their COVID-19 affected season started.

Bryan beat Waller in 4. 20-25, 25-1, 25-18, 25-16

Bryan beat Montgomery in 4. 25-20, 20-25, 25-22, 25-9

Rudder lost to Huntsville in 3. 16-25, 20-25, 25-27

Rudder beat Cleveland in 3. 25-16, 25-11, 25-11

A&M Consolidated lost to Cy Ranch in 3. 23-25, 17-25, 22-25

College Station beat Houston Episcopal in 3. 27-25, 25-19, 25-21

Caldwwell beat Rockdale in 4. 25-17, 25-18, 22-25, 25-16

Anderson-Shiro beat Tarkington in 5. 25-23, 21-25, 25-17, 10-25, 15-11

Fayetteville beat Snook in 4. 16-25m 24-26, 25-18, 14-25

