College Station’s Brandon Joseph earns Walter Camp first-team All-American

(KBTX) - College Station graduate and Northwestern’s Brandon Joseph was named to the Walter Camp Football Foundation All-American first-team defense.

Joseph is the only freshman in the country to earn All-American honors from Walter Camp. The defensive back led the nation with 6 interceptions in the shortened season for Northwestern. Joseph also earned first-team honors from AP, AFCA, and Sporting News.

2020 Walter Camp All-America Teams

FIRST TEAM OFFENSE

Pos. Name, School Hgt. Wgt. Year Hometown

WR DeVonta Smith, Alabama 6-1 175 Sr. Amite, LA

WR Elijah Moore, Ole Miss 5-9 184 Jr. Fort Lauderdale, FL

TE Kyle Pitts, Florida 6-6 246 Jr. Philadelphia, PA

OL Alex Leatherwood, Alabama 6-3 312 Sr. Pensacola, FL

OL Liam Eichenberg, Notre Dame 6-6 302 Grad Cleveland, OH

OL Wyatt Davis, Ohio State * 6-4 315 Jr. Bellflower, CA

OL Brady Christensen, BYU 6-6 300 Jr. Bountiful, UT

C Landon Dickerson, Alabama 6-6 325 Sr. Hickory, NC

QB Mac Jones, Alabama 6-3 214 Jr. Jacksonville, FL

RB Najee Harris, Alabama 6-2 230 Sr. Antioch, CA

RB Breece Hall, Iowa State 6-1 215 Soph. Wichita, KS

PK Jose Borregalas, Miami 5-10 205 Sr. Miami, FL

FIRST TEAM DEFENSE

Pos. Name, School Hgt. Wgt. Year Hometown

DL Tarron Jackson, Coastal Carolina 6-2 260 Grad Aiken, SC

DL Daviyon Nixon, Iowa 6-3 305 Jr. Kenosha, WI

DL Rashad Weaver, Pittsburgh 6-5 270 Grad Fort Lauderdale, FL

DL Patrick Jones II, Pittsburgh 6-5 260 Sr. Chesapeake, VA

LB Zaven Collins, Tulsa 6-4 260 Jr. Hominy, OK

LB Jeremiah Owusu-Koramoah, Notre Dame 6-1 215 Sr. Hampton, VA

LB Joseph Ossai, Texas 6-4 253 Jr. Conroe, TX

DB Brandon Joseph, Northwestern 6-1 192 Fr. College Station, TX

DB Patrick Surtain II, Alabama 6-2 202 Jr. Plantation, FL

DB Shemar Jean-Charles, Appalachian State 5-11 190 Sr. Miramar, FL

DB Talanoa Hufanga, USC 6-1 215 Jr. Corvallis, OR

P Pressley Harvin III, Georgia Tech 6-0 255 Sr. Alcolu, SC

KR Avery Williams, Boise State 5-9 195 Sr. Pasadena, CA

SECOND TEAM OFFENSE

Pos. Name, School Hgt. Wgt. Year Hometown

WR Jaelon Darden, North Texas 5-9 174 Sr. Houston, TX

WR Tylan Wallace, Oklahoma State 6-0 190 Sr. Fort Worth, TX

TE Charlie Kolar, Iowa State 6-6 257 Jr. Norman, OK

OL Kenyon Green, Texas A&M 6-4 325 Soph. Humble, TX

OL Christian Darrisaw, Virginia Tech 6-5 314 Jr. Upper Marlboro, MD

OL Aaron Banks, Notre Dame 6-6 330 Sr. Alameda, CA

OL Cain Madden, Marshall 6-3 313 Sr. South Webster, OH

C Tyler Linderbaum, Iowa 6-3 289 Soph. Solon, IA

QB Trevor Lawrence, Clemson 6-6 220 Jr. Cartersville, GA

RB Jaret Patterson, Buffalo 5-9 195 Jr. Glendale, MD

RB Travis Etienne, Clemson * 5-10 205 Sr. Jennings, LA

PK Jake Oldroyd, BYU 6-1 195 Soph. Southlake, TX

SECOND TEAM DEFENSE

Pos. Name, School Hgt. Wgt. Year Hometown

DL Jaelan Phillips, Miami 6-5 266 Jr. Redlands, CA

DL Patrick Johnson, Tulane 6-3 255 Sr. Chattanooga, TN

DL Cade Hall, San Jose State 6-2 260 Jr. Morgan Hill, CA

DL Haskell Garrett, Ohio State 6-2 299 Sr. Las Vegas, NV

DL Darius Stills, West Virginia 6-1 285 Sr. Fairmont, WV

LB Nick Bolton, Missouri 6-0 232 Jr. Frisco, TX

LB Zion Tupuola-Fetui, Washington 6-3 280 Soph. Pearl City, HI

LB Grant Morgan, Arkansas 5-11 222 Grad. Greenwood, AR

DB Shaun Wade, Ohio State 6-1 195 Grad. Jacksonville, FL

DB Kyle Hamilton, Notre Dame 6-4 219 Soph. Atlanta, GA

DB Shakur Brown, Michigan State 5-11 190 Jr. Stockbridge, GA

DB Trevon Moehrig, TCU 6-2 202 Jr. Spring Branch, TX

P Jake Camarda, Georgia 6-2 180 Jr. Norcross, GA

KR Trestan Ebner, Baylor 5-11 208 Sr. Henderson, TX

* 2019 Walter Camp Second Team All-America selection

Copyright 2021 KBTX. All rights reserved.