2021 tax filing season is delayed to February 12

WASHINGTON, D.C.- (KBTX) - WASHINGTON ― The Internal Revenue Service announced that the nation’s tax season will start on Friday, Feb. 12, 2021, when the tax agency will begin accepting and processing 2020 tax year returns.

The Feb. 12 start date for individual tax return filers allows the IRS time to do additional programming and testing of IRS systems following the Dec. 27 tax law changes that provided a second round of Economic Impact Payments and other benefits.

This programming work is critical to ensuring IRS systems run smoothly. If filing season were opened without the correct programming in place, then there could be a delay in issuing refunds to taxpayers. These changes ensure that eligible people will receive any remaining stimulus money as a Recovery Rebate Credit when they file their 2020 tax return.

To speed refunds during the pandemic, the IRS urges taxpayers to file electronically with direct deposit as soon as they have the information they need. People can begin filing their tax returns immediately with tax software companies, including IRS Free File partners. These groups are starting to accept tax returns now, and the returns will be transmitted to the IRS starting Feb. 12.

“Planning for the nation’s filing season process is a massive undertaking, and IRS teams have been working non-stop to prepare for this as well as delivering Economic Impact Payments in record time,” said IRS Commissioner Chuck Rettig. “Given the pandemic, this is one of the nation’s most important filing seasons ever. This start date will ensure that people get their needed tax refunds quickly while also making sure they receive any remaining stimulus payments they are eligible for as quickly as possible.”

Last year’s average tax refund was more than $2,500. More than 150 million tax returns are expected to be filed this year, with the vast majority before the Thursday, April 15 deadline.

Under the PATH Act, the IRS cannot issue a refund involving the Earned Income Tax Credit (EITC) or Additional Child Tax Credit (ACTC) before mid-February. The law provides this additional time to help the IRS stop fraudulent refunds and claims from being issued, including to identity thieves.

The IRS anticipates a first week of March refund for many EITC and ACTC taxpayers if they file electronically with direct deposit and there are no issues with their tax returns. This would be the same experience for taxpayers if the filing season opened in late January. Taxpayers will need to check Where’s My Refund for their personalized refund date.

Overall, the IRS anticipates nine out of 10 taxpayers will receive their refund within 21 days of when they file electronically with direct deposit if there are no issues with their tax return. The IRS urges taxpayers and tax professionals to file electronically. To avoid delays in processing, people should avoid filing paper returns wherever possible.

Tips for taxpayers to make filing easier

To speed refunds and help with their tax filing, the IRS urges people to follow these simple steps:

File electronically and use direct deposit for the quickest refunds.

Check IRS.gov for the latest tax information, including the latest on Economic Impact Payments. There is no need to call.

For those who may be eligible for stimulus payments, they should carefully review the guidelines for the Recovery Rebate Credit. Most people received Economic Impact Payments automatically, and anyone who received the maximum amount does not need to include any information about their payments when they file. However, those who didn’t receive a payment or only received a partial payment may be eligible to claim the Recovery Rebate Credit when they file their 2020 tax return. Tax preparation software, including IRS Free File, will help taxpayers figure the amount.

Remember, advance stimulus payments received separately are not taxable, and they do not reduce the taxpayer’s refund when they file in 2021.

Key filing season dates

There are several important dates taxpayers should keep in mind for this year’s filing season:

Jan. 15. IRS Free File opens. Taxpayers can begin filing returns through Free File partners; tax returns will be transmitted to the IRS starting Feb. 12. Tax software companies also are accepting tax filings in advance.

Jan. 29. Earned Income Tax Credit Awareness Day to raise awareness of valuable tax credits available to many people – including the option to use prior-year income to qualify.

Feb. 12. IRS begins 2021 tax season. Individual tax returns begin being accepted and processing begins.

Feb. 22. Projected date for the IRS.gov Where’s My Refund tool being updated for those claiming EITC and ACTC, also referred to as PATH Act returns.

First week of March. Tax refunds begin reaching those claiming EITC and ACTC (PATH Act returns) for those who file electronically with direct deposit and there are no issues with their tax returns.

April 15. Deadline for filing 2020 tax returns.

Oct. 15. Deadline to file for those requesting an extension on their 2020 tax returns

Filing season opening

The filing season open follows IRS work to update its programming and test its systems to factor in the second Economic Impact Payments and other tax law changes. These changes are complex and take time to help ensure proper processing of tax returns and refunds as well as coordination with tax software industry, resulting in the February 12 start date.

The IRS must ensure systems are prepared to properly process and check tax returns to verify the proper amount of EIP’s are credited on taxpayer accounts – and provide remaining funds to eligible taxpayers.

Although tax seasons frequently begin in late January, there have been five instances since 2007 when filing seasons did not start for some taxpayers until February due to tax law changes made just before the start of tax time.

IR-2021-16SP, 15 de enero de 2021

Temporada de presentación de impuestos de 2021 comienza el 12 de febrero; IRS describe los pasos para acelerar reembolsos durante pandemia

WASHINGTON — El Servicio de Impuestos Internos anunció que la temporada de impuestos de la nación comenzará el viernes, 12 de febrero de 2021, cuando la agencia tributaria comenzará a aceptar y procesar las declaraciones del año tributario 2020.

La fecha de inicio del 12 de febrero para los contribuyentes individuales le da tiempo al IRS para programar y probar los sistemas del IRS luego de los cambios en la ley tributaria del 27 de diciembre que proporcionaron una segunda ronda de pagos de impacto económico y otros beneficios.

Este trabajo de programación es fundamental para garantizar que los sistemas del IRS funcionen sin problemas. Si la temporada de presentación de impuestos iniciara sin la programación correcta, entonces podría haber una demora en la emisión de reembolsos a los contribuyentes. Estos cambios aseguran que las personas elegibles recibirán el dinero de estímulo restante como Crédito de recuperación de reembolso cuando presenten su declaración de impuestos de 2020.

Para acelerar los reembolsos durante la pandemia, el IRS insta a los contribuyentes a presentar electrónicamente con depósito directo tan pronto como tengan la información que necesitan. Las personas pueden comenzar a presentar sus declaraciones de impuestos de inmediato con las empresas de software de impuestos, incluidos los socios de Free File del IRS. Estos grupos ya comenzaron a aceptar declaraciones de impuestos, y las declaraciones se transmitirán al IRS a partir del 12 de febrero.

“La planificación del proceso de la temporada de presentación de la nación es una empresa enorme, y los equipos del IRS han trabajado sin descanso para prepararse para esto, así como para entregar pagos de impacto económico en un tiempo récord,” dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS. “Dada la pandemia, esta es una de las temporadas de presentación más importantes del país. Esta fecha de inicio garantizará que las personas obtengan los reembolsos de impuestos que necesitan rápidamente y, al mismo tiempo, se asegurarán de recibir los pagos de estímulo restantes para los que son elegibles lo antes posible.”

El reembolso de impuestos promedio del año pasado fue de más de $2,500. Se espera que se presenten más de 150 millones de declaraciones de impuestos este año, la gran mayoría antes de la fecha límite del jueves, 15 de abril.

Bajo la Ley PATH, el IRS no puede emitir un reembolso que involucre el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC) antes de mediados de febrero. La ley proporciona este tiempo adicional para ayudar al IRS a detener la emisión de reembolsos y reclamaciones fraudulentas, incluidos los ladrones de identidad.

El IRS anticipa un reembolso en la primera semana de marzo para muchos contribuyentes de EITC y ACTC si presentan su declaración de impuestos electrónicamente con depósito directo y no hay problemas con sus declaraciones de impuestos. Esta sería la misma experiencia para los contribuyentes si la temporada de declaración se abriera a fines de enero. Los contribuyentes deberán verificar ¿Dónde está mi reembolso? para conocer la fecha personalizada de reembolso.

En general, el IRS anticipa que nueve de cada 10 contribuyentes recibirán su reembolso dentro de los 21 días posteriores a la presentación electrónica con depósito directo si no hay problemas con su declaración de impuestos. El IRS insta a los contribuyentes y profesionales de impuestos a presentar sus declaraciones electrónicamente. Para evitar retrasos en el procesamiento, las personas deben evitar presentar declaraciones en papel siempre que sea posible.

Consejos para facilitar la presentación de los contribuyentes

Para acelerar los reembolsos y ayudar con la presentación de impuestos, el IRS insta a las personas a seguir estos sencillos pasos:

Presente electrónicamente y use el depósito directo para obtener los reembolsos más rápidos.

Consulte IRS.gov para obtener la información tributaria más reciente, incluida la más reciente sobre pagos de impacto económico. No es necesario llamar.

Para aquellos que pueden ser elegibles para pagos de estímulo, deben revisar cuidadosamente las directrices del Crédito de recuperación de reembolso. La mayoría de las personas recibieron los pagos de impacto económico automáticamente, y cualquier persona que recibió la cantidad máxima no necesita incluir ninguna información de sus pagos cuando presenten la declaración. Sin embargo, aquellos que no recibieron un pago o solo recibieron un pago parcial pueden ser elegibles para reclamar el Crédito de recuperación de reembolso cuando presenten su declaración de impuestos de 2020. El software de preparación de impuestos, incluido Free File del IRS, ayudará a los contribuyentes a calcular la cantidad.

Recuerde, los pagos de estímulo por adelantado recibidos por separado no están sujetos a impuestos y no reducen el reembolso del contribuyente cuando presentan su declaración en 2021.

Fechas clave de la temporada de presentación

Hay varias fechas importantes que los contribuyentes deben tener en cuenta para la temporada de impuestos de este año:

15 de enero. Se abre Free File del IRS. Los contribuyentes pueden comenzar a presentar declaraciones a través de socios de Free File; las declaraciones de impuestos se enviarán al IRS a partir del 12 de febrero. Las empresas de software de impuestos también aceptan presentaciones de impuestos por adelantado.

29 de enero. Día de Concienciación del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo para crear conciencia de los créditos tributarios valiosos disponibles para muchas personas, incluida la opción de usar los ingresos del año anterior para calificar.

12 de febrero. El IRS comienza la temporada de impuestos de 2021. Se comienzan a aceptar declaraciones de impuestos individuales y se inicia el procesamiento.

22 de febrero. Fecha proyectada para la actualización de la herramienta ¿Dónde está mi reembolso? de IRS.gov para aquellos que reclaman EITC y ACTC, también conocida como declaraciones de la Ley PATH.

Primera semana de marzo. Los reembolsos de impuestos comienzan a llegar a aquellos que reclaman EITC y ACTC (declaraciones de la Ley PATH) para aquellos que presentan su declaración de impuestos electrónicamente con depósito directo y no hay problemas con sus declaraciones de impuestos.

15 de abril. Fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos de 2020.

15 de octubre. Fecha límite para solicitar una extensión en sus declaraciones de impuestos de 2020.

Apertura de la temporada de impuestos

La temporada de presentación de impuestos inicia luego del trabajo del IRS para actualizar su programación y probar sus sistemas para tener en cuenta los segundos pagos de impacto económico y otros cambios en la ley tributaria. Estos cambios son complejos y toman tiempo para ayudar a garantizar el procesamiento adecuado de las declaraciones de impuestos y reembolsos, así como la coordinación con la industria del software de impuestos, lo que resulta en la fecha de inicio del 12 de febrero.

El IRS debe asegurarse de que los sistemas estén preparados para procesar y verificar adecuadamente las declaraciones de impuestos para verificar que se acredite la cantidad adecuada de EIP en las cuentas de los contribuyentes, y proporcionar los fondos restantes a los contribuyentes elegibles.

Aunque las temporadas de impuestos comienzan con frecuencia a fines de enero, ha habido cinco casos desde 2007 en que las temporadas de presentación de impuestos no comenzaron para algunos contribuyentes hasta febrero debido a cambios en las leyes tributarias que se realizaron justo antes del inicio de la temporada de impuestos.

