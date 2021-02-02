Iola’s McDougald, Hoyle earn TSWA coach and player of the year
The Lady Bulldogs had 3 players make the First Team
IOLA, Texas (KBTX) - Iola volleyball head coach Jamie McDougald won the Texas Sports Writers’ Association Coach of the Year for Class 2A. Cadence Hoyle for the Lady Bulldogs was named the TSWA Player of the Year.
McDougald and the Lady Bulldogs won their 3rd state championship in 6 years this past season. Iola only lost one match all season. Hoyle also earned match MVP in the state championship against Crawford. Teammates Jenna McDougald and Brooke Smithey joined Hoyle on the TSWA Class 2A First Team.
Here’s a full list of the TSWA volleyball awards for Class 2A:
CLASS 2A
COACH OF THE YEAR: Jamie McDougald, Iola
PLAYER OF THE YEAR: Cadence Hoyle, Iola
FIRST TEAM
OUTSIDE HITTER: Cadence Hoyle, Iola; Katie Warden, Crawford; Jenna McDougland, Iola
MIDDLE BLOCKER: Taylor Westerfeld, Crawford; Sara Beth Cotter, Albany; Reece Briggs, Bosqueville
SETTER: Lexi Moody, Crawford
LIBERO: Brooke Smithey, Iola
SECOND TEAM
OUTSIDE HITTER: Erica Otto, Schulenburg; Jordan Sommer, Schulenburg; Logan Jaco, Hawkins
MIDDLE BLOCKER: Talli Millican, Harper; Kylie Ray, Crawford; Carleigh Judd, Union Grove
SETTER: Ava Pointer, Iola
LIBERO: Julie Guentert, Schulenburg
THIRD TEAM
OUTSIDE HITTER: Chyler Ponder, Big Sandy; Alyvia Peralez, Bremond; Lindsey Baker, Beckville
MIDDLE BLOCKER: Abbi Allen, Coleman; Allison Hill, Albany; Kinsley Rivers, Beckville
SETTER: Morgan Marburger, Schulenburg
LIBERO: Torie Fuentes, Albany
HONORABLE MENTION
OUTSIDE HITTER: Malarie Mican, Weimar; Amber Harris, Beckville; Avery Brooks, Union Grove; Gracie Jenison, Big Sandy; Kyndal Robinson, Thorndale; Avery Morris, Beckville
MIDDLE BLOCKER: Jordann Pinner, Bruceville-Eddy; Emma Adams, Gary; Alissa Rodriguez, Bruceville-Eddy; Autumn Allmon, Bosqueville; Taylor Sheppard, Collinsville; Kyra Cerda, Frost; Harlie Ware, Timpson; Makena Warren, Hawkins
SETTER: Lyndsie McBride, Bremond; Makena Littlejohn, Union Grove; Allison Baker, Beckville; Lynli Dacus, Hawkins; Calle Minter, Big Sandy
LIBERO: Regan Lux, Schulenburg; Courtney Stephens, Axtell; Taylor Evans, Harper; Sydney Chamberlain, Union Grove
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