Nine Brazos Valley baseball players named to TSWA 5A All-State teams

BRYAN, Texas (KBTX) - Nine athletes from the Brazos Valley were named to the Texas Sports Writers Association Class 5A All-State teams. A pair of College Station pitchers made the third team, Blake Binderup and Max Childress (relief pitcher).

College Station catcher Chanden Scamardo was an honorable mention, and Cougar outfielders Braden Fowler and Colby Smart were honorable mentions. Rudder pitcher Trent Tompkins was an honorable mention selection. A trio of Brenham Cubs were honorable mention selections, pitchers Ben Bosse and Jack Kolkhorst, and first baseman Parker Mason.

TSWA 5A All-State Baseball

FIRST TEAM

Pitchers – Malachi Lott, Gregory-Portland, sr.; Jeb Drewery, Hallsville, sr.; (tie) Landon Bowden, Hallsville, soph.; Kiké Cienfuegos, Sharyland, sr.

Relief pitcher – Tyson Neighbors, Royse City, sr

Catcher – Christopher Perez, San Antonio Thomas Jefferson, sr.

First baseman – (tie) Tristan Curless, Amarillo, sr.; Simon Larranaga, Barbers Hill, sr.

Second baseman – Dylan Garcia, Saginaw, sr.

Shortstop – (tie) Cameron Cauley, Barbers Hill, sr.; Izaac Pacheco, Friendswood, sr.

Third baseman – Easton Dowell, Gregory-Portland, jr.

Outfielders – Tyson Neighbors, Royse City, sr.; Kyle Lewis, Lubbock Cooper, jr.; Davien Berry, Amarillo, sr.

Designated hitter – Tyler Lee, Hallsville, sr.

Player of the year – (tie) Lott, Gregory-Porland; Cauley, Barbers Hill

Coach of the year – David Denny, Barbers Hill

SECOND TEAM

Pitchers – Ryan Prager, Dallas Hillcrest, sr.; Brent Holdren, Barbers Hill, jr.; Daniel Norris, Leander Rouse, sr.

Relief pitcher – Brenner Cox, Prosper Rock Hill, jr.

Catcher – (tie) Tonio Balboa, Weslaco East, soph.; Cayden Phillips, Amarillo, sr.

First baseman – Kyler Jordan, Lubbock Cooper, jr.

Second baseman – (tie) Cade Bingham, Lubbock Cooper, sr.; Payton Bush, Randall, soph.

Shortstop – Ranse Radtke, Wichita Falls Rider, sr.

Third baseman – Jett Johnston, Amarillo, soph.

Outfielders – Caleb Lusk, Plainview, sr.; Josh Livingston, Prosper Rock Hill, sr.; Blake Coleman, Austin Anderson, jr.

Designated hitter – David Lopez, Sharyland Pioneer, sr.

THIRD TEAM

Pitchers – Blake Binderup, College Station, jr.; Hunter Mercer, Barbers Hill, sr.; (tie) Jacob Rogers, Friendswood, sr.; Cameron O’Banan, Dripping Springs, sr.

Relief pitcher – Max Childress, College Station, jr.

Catcher – Walker Janek, Gregory-Portland, sr.

First baseman – (tie) Daylan Pena, Corpus Christi Veterans Memorial, sr.; Kayden Voelkel, Mansfield Legacy, jr.

Second baseman – (tie) Ivan Salinas, McAllen Rowe, jr.; Lawson Towne, Frisco Liberty, jr.

Shortstop – Juan Rivera, Sharyland Pioneer, jr.

Third baseman – (tie) Josh Livingston, Prosper Rock Hill, sr.; Oscar Serna, Sharyland Pioneer, jr.

Outfielders – Darian Hsu, Cedar Park, sr.; Gabe Flores, Longview, jr.; Brayden Walker, Hallsville, sr.

Designated hitter – Oscar Salazar, Leander Rouse, fr.

HONORABLE MENTION

Pitchers – Dash Albus, Abilene Wylie, sr.; Ben Bosse, Brenham, sr.; Reid Boyett, Nacogdoches, sr.; Tristan Cavazos, McAllen, sr.; Jude Cook, Lubbock Cooper, jr.; Tristan Curless, Amarillo, sr.; Dylan Dudney, Corpus Christi Carroll, sr.; Robert Fortenberry, Frisco Wakeland, sr.; Brooks Gay, Abilene Wylie, jr.; Keevyn Goss, Corpus Christi Ray, soph.; Kolby Kinkade, Corsicana, sr.; Andrew Kithil, Leander Rouse, sr.; Jake Kolkhorst, Brenham, sr.; Jared Laque, Medina Valley, sr.; David Lopez, Sharyland Pioneer, sr.; Max Lankford, Justin Northwest, sr.; Alex Luna, Lufkin, sr.; Jack Martinez, Corpus Christi Ray, sr.; Michael Ramos, Pflugerville, sr.; Luke Robertson, Frisco Wakeland, sr.; Sam Simmons, Manvel, jr.; Luke Smith, Azle, sr.; Alex Solis, Weslaco East, soph.; Robbie Spencer, Gregory-Portland, sr.; Trent Tompkins, Rudder, sr.; Alex Villarreal, Saginaw, sr.

Relief pitchers – Michael Dudolski, Whitehouse, fr.; Ethan Stone, Whitehouse, soph.

Catchers – Luke Capel, Richmond Foster, sr.; Christian Garnette, Manvel, sr.; Emmanuel Garza, Rio Grande City, sr.; Will Glatch, Frisco Liberty, sr.; Dylan Maxcey, Friendswood, sr.; Blake Morrow, Frisco Wakeland, sr.; Esai Puente, Palmview, soph.; Chanden Scamardo, College Station, sr.; Mason Shimkus, Grapevine, sr.; Ezaquiaz Velazquez, Woodrow Wilson, jr.; Nash Villegas, Corpus Christi Flour Bluff, jr.; Brodey Williams, Barbers Hill, jr.; Creed Willems, Aledo, sr.

First basemen - Hunter Autrey, Corsicana, sr.; Connor Cox, Longview, sr.; Brett Foss, Prosper Rock Hill, jr.; Will Furniss, Nacogdoches, jr.; Riley Hood, Abilene Wylie, sr.; Hayden Kelehan, Marshall, sr.; David Lopez, Sharyland Pioneer, sr.; Parker Mason, Brenham, sr.

Second basemen – Jack Bell, Corpus Christi Ray, soph.; Jeremiah Bush, Corpus Christi Carroll, sr.; Christian Chapa, La Joya Palmview, soph.; Sam Flores, Lufkin, jr.; Ryan Flores, Baytown Sterling, sr.; Cade Haught, Cedar Park, sr.; Caleb Killian, McAllen High, sr.; Angel Larranaga, Sharyland Pioneer, jr.; Andrew Leal, Pflugerville Hendrickson, sr.; Jaron Lyness, Montgomery Lake Creek, jr.; Alex Solis, Weslaco East, soph.; Dylan Turner, Woodrow Wilson, jr.

Shortstops - Justin Beltran, Longview, sr.; Trinidad DeLaGarza, Austin McCallum, sr.; Preston Freeman, Floresville, jr.; Sam Hardcastle, Foster, jr.; Ryder Hernandez, Cedar Park, sr.; Matt King, Kingwood, sr.; Troy Johnson, Corpus Christi Ray, sr.; Cade McGarrh, Frisco Liberty, jr.; Marc Perez, Rio Grande City, sr.; John Spikerman, Montgomery Lake Creek, sr.; Austin Stracener, New Braunfels Canyon, sr.; Balin Valentine, Abilene Wylie, sr.

Third basemen - Tate Bethel, Sherman, sr.; Marshall Burke, Kingwood Park, soph.; Trenton Bush, Longview, sr.; Tristan Cavazos, McAllen, sr.; Colby Diaz, Leander Rouse, jr.; Eddie Garza, Rio Grande City, sr.; Jaxon Hansen, Abilene Wylie, sr.; Jacob Masters, Austin McCallum, sr.; Til Nalle, Elgin, sr.; Jagger Neely, Montgomery Lake Creek, sr.; AJ Smith-Shawver, Colleyville Heritage, sr.; Julian Swift, Cedar Park, jr.

Outfielders – Gunnar Abseck, Cedar Park, sr.; Max Belyeu, Aledo, jr.; Braden Ballenger, Nacogdoches, jr.; Eden Barrera, Rio Grande City, sr.; Brenner Cox, Prosper Rock Hill, jr.; Tyson Dawson, Manvel, sr.; Braden Fowler, College Station, sr.; Jose Garcia, Sharyland High, sr.; Gilbert Gonzalez, Corpus Christi Carroll, sr.; Kolton Koonce, Nacogdoches, sr.; Malachi Lott, Gregory-Portland, sr.; Xavier Perez, Corpus Christi Veterans Memorial, jr.; Ryan Rodriguez, Corpus Christi Ray, soph.; Cameron O’Banan, Dripping Springs, sr.; Ryan Scott, The Colony, sr.; Colby Smart, College Station, sr.; Khalil Walker, Mansfield Timberview, sr.; Conner Westenburg, New Caney Porter, sr.; Ethan Whatley, McAllen High, sr.; Jordan Viars, Frisco Reedy, sr.; Noah Villarreal, McAllen High, jr.

Copyright 2021 KBTX. All rights reserved.