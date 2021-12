Texas A&M’s Green and Leal named Walter Camp All-Americans

NEW HAVEN, Connecticut -- Texas A&M Football’s Kenyon Green and DeMarvin Leal were named to the Walter Camp All-American team, announced Thursday by Walter Camp Foundation.

Green has consistently been praised by head coach Jimbo Fisher for his ability and willingness to play all five positions on the offensive line at a high level. This season, Green has garnered All-American honors from Walter Camp, The Athletic, CBS Sports and ESPN and was a finalist for the Lombardi Award. The Humble, Texas native was one of four repeat Walter Camp All-American selections from the 2020 season.

Leal is widely regarded as one of the country’s most disruptive and versatile defensive lineman in the county. This season, the San Antonio, Texas native posted career-highs in tackles, tackles-for-loss, sacks and forced fumbles as he earned All-American honors from The Athletic, CBS Sports and Walter Camp in addition to being a finalist for the Hendricks Award.

2021 Walter Camp All-America Teams

FIRST TEAM OFFENSE

Pos. Name, School Hgt. Wgt. Year Hometown

WR David Bell, Purdue 6-2 205 Jr. Indianapolis, IN

WR Jordan Addison, Pittsburgh 6-0 175 Soph. Frederick, MD

TE Trey McBride, Colorado State 6-4 260 Sr. Fort Morgan, CO

OL Ikem Ekwonu, North Carolina State 6-4 320 Soph. Charlotte, NC

OL Evan Neal, Alabama 6-7 350 Jr. Okeechobee, FL

OL Darian Kinnard, Kentucky 6-5 345 Sr. Knoxville, TN

OL Zion Johnson, Boston College 6-3 316 Grad. Bowie, MD

C Tyler Linderbaum, Iowa # 6-3 290 Jr. Solon, IA

QB Kenny Pickett, Pittsburgh 6-3 220 Sr. Oakhurst, NJ

RB Kenneth Walker III, Michigan State 5-10 210 Jr. Arlington, TN

RB Breece Hall, Iowa State # 6-1 220 Jr. Wichita, KS

PK Jake Moody, Michigan 6-1 211 Sr. Northville, MI

FIRST TEAM DEFENSE

Pos. Name, School Hgt. Wgt. Year Hometown

DL Jordan Davis, Georgia 6-6 340 Sr. Charlotte, NC

DL Aidan Hutchinson, Michigan 6-6 265 Sr. Plymouth, MI

DL Kayvon Thibodeaux, Oregon 6-5 258 Soph. Los Angeles, CA

DL Jermaine Johnson, Florida State 6-5 262 Sr. Eden Prairie, MN

LB Will Anderson, Alabama 6-4 243 Soph. Hampton, GA

LB Nakobe Dean, Georgia 6-0 225 Jr. Horn Lake, MS

LB Devin Lloyd, Utah 6-3 235 Jr. Chula Vista, CA

DB Kyle Hamilton, Notre Dame # 6-4 220 Jr. Atlanta, GA

DB Coby Bryant, Cincinnati 6-1 198 Grad. Cleveland, OH

DB Jalen Pitre, Baylor 6-0 197 Sr. Stafford, TX

DB Verone McKinley, Oregon 5-11 194 Soph. Carrollton, TX

P Matt Araiza, San Diego State 6-2 200 Jr. San Diego, CA

KR Brian Battie, South Florida 5-8 170 Soph. Sarasota, FL

SECOND TEAM OFFENSE

Pos. Name, School Hgt. Wgt. Year Hometown

WR Drake London, USC 6-5 210 Jr. Moorepark, CA

WR Chris Olave, Ohio State 6-1 188 Sr. San Ysidro, CA

WR Jameson Williams, Alabama 6-2 189 Jr. St. Louis, MO

TE Isaiah Likely, Coastal Carolina 6-4 240 Sr. Cambridge, MA

OL Nicholas Petit-Frere, Ohio State 6-5 315 Jr. Tampa, FL

OL Kenyon Green, Texas A&M * 6-4 325 Jr. Humble, TX

OL Jamaree Salyer, Georgia 6-4 325 Sr. Atlanta, GA

OL Max Mitchell, Louisiana 6-6 299 Jr. Monroe, LA

C Zach Frazier, West Virginia 6-3 306 Soph. Fairmont, VA

QB Bryce Young, Alabama 6-0 194 Soph. Pasadena, CA

RB Sean Tucker, Syracuse 5-10 210 Fr. Owings Mills, MD

RB Tyler Badie, Missouri 5-8 194 Sr. New Orleans, LA

PK Noah Ruggles, Ohio State 6-2 190 Grad. Odesa, FL

SECOND TEAM DEFENSE

Pos. Name, School Hgt. Wgt. Year Hometown

DL Cameron Thomas, San Diego State 6-5 270 Jr. Carlsbad, CA

DL George Karlaftis, Purdue 6-4 275 Jr. West Lafayette, IN

DL DeMarvin Leal, Texas A&M 6-4 290 Jr. San Antonio, TX

DL Sam Williams, Ole Miss 6-4 265 Sr. Montgomery, AL

LB Leo Chenal, Wisconsin 6-2 260 Jr. Grantsburg, WI

LB Chad Muma, Wyoming 6-3 242 Sr. Lone Tree, CO

LB Damone Clark, LSU 6-3 240 Sr. Baton Rouge, LA

DB Ahmad Gardner, Cincinnati 6-3 200 Jr. Detroit, MI

DB Matt Hankins, Iowa 6-0 185 Sr. Lewisville, TX

DB Jaylan Foster, South Carolina 5-10 195 Sr. Duncan, SC

DB Steven Jones, Jr., Appalachian State 5-10 180 Sr. Rockingham, NC

P Adam Korsak, Rutgers 6-2 190 Sr. Melbourne, Australia

KR Marcus Jones, Houston 5-8 185 Sr. Enterprise, AL

# - 2020 Walter Camp First Team All-America selection

* 2020 Walter Camp Second Team All-America selection

