Mount Vernon QB, Lorena lineman named 3A players of the year

BRYAN, Texas (AP) - The Texas Sports Writers Association Class 3A all-state team was released Wednesday, as voted by media members who cover Texas high school football and distributed by The Associated Press.

FIRST TEAM

Offense

Guards – Russell Stegall, Franklin, 6-1, 195, sr.; Lane Dophied, Gunter, 6-1, 195, sr.

Tackles – Landon Clearley, Brock, 6-3, 225, sr.; Clay Fant, Waskom, 6-3, 220, sr.

Center – Elijah Turley, Lorena, 6-1, 280, sr.

Wide receivers – Caydon Coffman, Mount Vernon, 5-11, 175, sr.; Elijah Potts, Brock, 6-0, 175, sr.

Tight end – Nathan Jones, Brock, 6-5, 240, sr.

Quarterback – Braden Bennett, Mount Vernon, 5-9, 165, jr.

Running backs – Kutter Wilson, Brock, 5-11, 190, sr.; Xavier Wishert, Tuscola Jim Ned, 6-1, 195, sr.; Ernest Davila, Poteet, 5-8, 165, sr.

Fullback – Bobby Washington, Franklin, 5-8, 180, sr.

All-purpose – Isaiah Rodriguez, Bishop, 5-9, 161, sr.

Placekicker – Marlon Gavarrete, Lago Vista, 5-10, 150, jr.

Defense

Linemen – Baxter Bankston, Lorena, 5-11, 175, sr.; Joe Gutshall, Lorena, 6-4, 280, jr.; Kadyn Mathews, Brock, 6-3, 230, sr.; (tie) Taber Childs, Harleton, 6-2, 215, sr., and Payton Yandle, DeKalb, 5-11, 210, sr.

Linebackers – Cason Foster, Holliday, 6-0, 190, sr.; Sterling Gartin, Whitesboro, 5-10, 175, jr.; J.J. Diaz, Lubbock Roosevelt, 5-10, 205, sr.; Price Pruett, Hallettsville, 5-11, 175, sr.

Secondary – Aeryn Hampton, Daingerfield, 5-11, 185, soph.; Bryson Washington, Franklin, 6-0, 195, jr.; Jackson Richardson, Tatum, 6-4, 175, sr.; (tie) Bo Baker, Bells, 6-0, 175, sr., and Warrick Thompson, Karnes City, 6-2, 185, sr.

Punter – Cooper McClure, Atlanta, sr.

Utility – D.J. Allen, Gladewater, 6-0, 192, sr.

Kick returner – Hector Gaza III, San Diego, 5-9, 170, jr.

Offensive player of the year – Bennett, Mount Vernon

Defensive player of the year – Gutshall, Lorena

Coach of the year – Mark Fannin, Franklin

SECOND TEAM

Offense

Guards – Gatlyn Cooper, Tuscola Jim Ned, 6-0, 270, sr.; (tie) Ethan Lott, Newton, 6-5, 285, jr., and Ezequiel Vasquez, Waskom, 6-1, 293, sr.

Tackles – Brad Baker, Lubbock Roosevelt, 6-1, 220, sr.; (tie) Mason Peacock, Gunter, 6-3, 210, jr., and Cash Fuller, West, 6-2, 275, jr.

Center – Caleb Bayer, Grandview, 6-2, 250, sr.

Wide receivers – Aydon Cox, Pilot Point, 6-3, 197, sr.; Joshua Muncrief, Edna, 6-6, 185, jr.

Tight end – Braden Smith, Franklin, 6-4, 240, soph.

Quarterback – (tie) Tyler Moody, Brock, 5-9, 165, jr., and Jess Hoel, Abernathy, 5-11, 175, sr.

Running backs – Malcolm Murphy, Franklin, 5-10, 175, sr.; Makenzie McGill, Mount Vernon, 5-10, 185, jr.; (tie) Rhett Hanson, Lorena, 6-0, 105, sr., and Dawson Pendergrass, Mineola, 6-3, 212, jr.

Fullback – Landon Corbitt, Anahuac, 5-11, 185, jr.

All-purpose – Ethan Sloan, Gunter, 5-9, 160, jr.

Placekicker – Blake Bundy, Little River Academy, 5-0, 175, sr.

Defense

Linemen – Torami Dixon, New London West Rusk, 6-4, 240, sr.; Ladante Johnson, Daingerfield, 6-2, 215, sr.; Jeremiah Gums, Diboll, 5-10, 290, sr.; (tie) Braden Hurt, Groesbeck, 6-4, 220, jr., and Coltyn Foster, Newton, 6-1, 215, sr.

Linebackers – Trey Stevenson, Waskom, 5-11, 170, jr.; Leighton Foster, Newton, 6-1, 195, jr.; Bryce Jackson, Lago Vista, 5-10, 140, sr.; (tie) Jaxx Johnson, Holliday, 5-11, 180, jr., and Haze Tomascik, Franklin, 6-1, 170, sr.

Secondary – Cayden Fortson, Sabine, 6-0, 165, jr.; Cooper Wade, Gunter, 6-0, 155, sr.; Zay Thomas, Waskom, 5-8, 135, sr.; Malcolm Murphy, Franklin, 5-10, 175, sr.

Punter – Alex Scheuer, Harmony, 6-2, 190, sr.

Utility – (tie) Bryan Chavira, Friona, 5-7, 145, sr.

Kick returner – Zay Thomas, Waskom, 5-8, 135, sr.

THIRD TEAM

Offense

Guards – Connor Fitzgerald, Tuscola Jim Ned, 6-3, 265, sr.; John Samuel Hermes, Hallettsville, 6-1, 245, sr.

Tackles – D.J. Powell, Brady, 6-6, 255, sr.; (tie) Bryce Marshall, Corpus Christi London, 6-4, 290, sr., and Oscar Ramirez, Columbus, 6-2, 225, jr.

Center – Matthew Acosta, Odem, 5-9, 265, jr.

Wide receivers – C.J. Gilbert, Daingerfield, 6-3, 190, jr.; Kendall Williams, Tatum, 5-9, 170, sr.

Tight end – Austin Dominguez, Odem, 6-0, 190, sr.

Quarterback – (tie) Hudson Graham, Gunter, 6-2, 185, sr., and Chris Teten, Dublin, 6-0, 190, jr.

Running backs – James Johnson, Diboll, 6-0, 200, sr.; DeAnthony Gatson, Newton, 6-0, 220, sr.; (tie) Reed Michna, Lorena, 6-1, 205, sr., and Nate Gensler, Lubbock Roosevelt, 5-10, 195, jr.

Fullback – Tesean Hamilton, Waskom, 5-10, 190, jr.

All-purpose – Jaeden Fangman, Poth, 5-10, 165, sr.

Placekicker – (tie) Adrian Diaz, Mount Vernon, 5-7, 175, sr., and Juan Gonzalez, Malakoff, 5-7, 155, jr.

Defense

Linemen – Cullen Fite, Tatum, 6-2, 285, jr. Tyjae Chambers, Littlefield, sr.; Drennon Fite III, Tatum, 6-5, 220, sr.; Jaden Anderson, West, 6-4, 240, sr.

Linebackers – Dee Lewis, Daingerfield, 6-2, 215, sr.; Joseph Pendleton, West, 6-1, 210, sr.; Coy Anderson, Mineola, 5-9, 160, sr.; Trevor Fuller, Poth, 5-11, 175, sr.

Secondary – Andrew Brittain, Lorena, 6-0, 175, sr.; Zach Phipps, Diboll, 6-2, 175, jr.; Pierre Hunter, Dallas Madison, 6-1, 180, sr.; Easton Paxton, West, 5-9, 145, soph.

Punter – Ayden Colbert, Huntington, 6-0, 150, sr.

Utility – JaVarion Williams, Corrigan-Camden, 5-8, 170, jr.

Kick returner – (tie) Bo Baker, Bells, 6-0, 175, sr., and Malcolm Murphy, Franklin, 5-10, 175, sr.

