Treat of the Day: James Campbell

PINNACLE EMERGING EMS LEADER AWARD
By Jason Walker
Published: Jul. 28, 2022 at 6:14 PM CDT|Updated: 6 minutes ago
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BRYAN, Texas (KBTX) - CHIEF JAMES CAMPBELL WHO RECEIVED THE NATIONALLY RECOGNIZED PINNACLE EMERGING EMS LEADER AWARD. THE AWARD HONORS RISING EXECUTIVES IN EMS WHO DEMONSTRATE EXCELLENCE IN THE PROFESSION. CHIEF CAMPBELL OVERSEES EMS FOR THE MONTGOMERY COUNTY HOSPITAL DISTRICT, WHICH SERVES AS THE AMBULANCE SERVICE FOR ALL 911 CALLS IN MONTGOMERY COUNTY, TEXAS.

CONGRATULATIONS CHIEF CAMPBELL.

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