Franklin remains No. 1 team in Week 7 DCTF rankings

BRYAN, Texas (KBTX) - Dave Campbell’s Texas Football released their high school rankings ahead of Week 7 of the season, and Franklin is still representing the Brazos Valley.

Franklin remains the No. 1 ranked team in Class 3A Division I. The Lions are coming off a 25-15 win over Rockdale to pick up their 38th win in a row. Franklin will have a bye week before resuming action at Troy on October 13th.

Lovelady is ranked No. 7 in Class 2A Division II. The Lions are 5-0 this season coming off a bye week.

Madisonville dropped from the rankings after falling to another state-ranked team, Columbus.

CLASS 6A

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Duncanville (4-0) Idle 1

2 Galena Park North Shore (5-0) W: Sheldon King, 42-6 2

3 DeSoto (4-0) Idle 3

4 Austin Westlake (5-0) W: Del Valle, 58-0 4

5 Austin Vandegrift (5-0) W: Manor, 51-6 5

6 Southlake Carroll (5-0) Idle 6

7 Humble Atascocita (5-0) W: Beaumont West Brook, 71-0 7

8 Katy (5-1) W: Katy Jordan, 42-35 8

9 North Crowley (5-0) Idle 9

10 Humble Summer Creek (5-0) W: Humble, 42-15 10

11 Lake Travis (4-1) Idle 11

12 Cibolo Steele (4-1) Idle 12

13 McKinney (6-0) W: Denton Braswell, 35-14 13

14 Northwest Nelson (5-0) Idle 14

15 Houston Lamar (6-0) W: Houston Westside, 57-0 16

16 Dickinson (4-1) Idle 17

17 Willis (6-0) W: Cleveland, 75-14 18

18 Pflugerville Weiss (6-0) W: Temple, 28-25 15

19 Tomball Memorial (5-0) W: Klein Forest, 34-7 19

20 SA Reagan (5-0) W: SA Lee, 59-0 20

21 Rockwall (5-1) W: Mesquite Horn, 35-31 22

22 Prosper (5-1) W: Little Elm, 51-13 23

23 Dripping Springs (4-1) W: Buda Johnson, 62-13 24

24 Coppell (5-0) W: Lewisville, 49-28 NR

25 Katy Jordan (4-1) L: Katy, 42-35 25

Dropped out: No. 21 Sheldon King

___

CLASS 5A DIVISION I

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Aledo (6-0) W: Lewisville The Colony, 60-14 1

2 Longview (4-1) Idle 2

3 Mansfield Timberview (6-0) W: NRH Birdville, 40-21 3

4 Port Arthur Memorial (5-0) W: Crosby, 63-31 4

5 Lamar Fulshear (5-0) W: Angleton, 39-7 5

6 Comal Smithson Valley (4-1) Idle 6

7 Red Oak (5-0) W: Killeen Shoemaker, 17-14 7

8 PSJA North (5-0) Idle 8

9 Frisco Lone Star (4-1) W: Frisco Liberty, 56-0 9

10 Forney (5-0) Idle 10

Dropped out: None

___

CLASS 5A DIVISION II

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Melissa (5-0) Idle 1

2 Frisco Emerson (6-0) W: Carrollton Creekview, 77-12 2

3 Montgomery Lake Creek (6-0) W: Montgomery, 36-35 3

4 Midlothian Heritage (5-0) Idle 4

5 Texarkana (6-0) W: Mount Pleasant, 58-29 5

6 Port Neches-Groves (4-1) W: Texas City, 38-23 6

7 Dallas South Oak Cliff (4-2) W: Dallas Spruce, 62-3 7

8 Fort Bend Marshall (4-1) W: Santa Fe, 28-7 8

9 Lucas Lovejoy (4-1) Idle 9

10 Belton (6-0) W: Elgin, 45-16 10

Dropped out: None

___

CLASS 4A DIVISION I

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Tyler Chapel Hill (5-0) W: Palestine, 40-31 1

2 Boerne (4-1) Idle 2

3 Celina (5-0) Idle 3

4 Anna (4-1) W: Prosper Walnut Grove, 52-7 4

5 China Spring (4-2) W: SA Cornerstone, 49-28 5

6 Kilgore (5-1) W: Jacksonville, 49-7 6

7 Alvin Iowa Colony (5-0) W: Stafford, 38-31 8

8 Stephenville (4-2) W: Brownwood, 27-17 9

9 El Campo (3-2) Idle NR

10 Brownwood (5-1) L: Stephenville, 27-17 7

Dropped out: No. 10 Hereford

___

CLASS 4A DIVISION II

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Carthage (6-0) W: Brownsboro, 45-0 1

2 Silsbee (6-0) W: Hardin-Jefferson, 64-13 2

3 Texarkana Pleasant Grove (5-0) Idle 3

4 Cuero (5-0) Idle 4

5 Wimberley (5-0) Idle 5

6 Bellville (6-0) W: West Columbia, 63-0 6

7 Hamshire-Fannett (6-0) W: Jasper, 31-28 7

8 Graham (6-0) W: Wichita Falls, 53-13 8

9 Gilmer (3-2) Idle 9

10 Monahans (5-0) Idle NR

Dropped out: No. 10 Madisonville

___

CLASS 3A DIVISION I

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Franklin (6-0) W: Rockdale, 25-15 1

2 Columbus (6-0) W: Madisonville, 49-21 2

3 Malakoff (6-0) W: Fairfield, 51-0 3

4 Hitchcock (6-0) W: Salado, 45-14 4

5 Winnsboro (5-0) W: Commerce, 55-7 5

6 Paradise (6-0) W: Pilot Point, 65-7 6

7 Edna (3-1) W: CC London, 35-0 7

8 Brock (3-3) W: Peaster, 61-0 9

9 Pottsboro (5-0) W: Mineola, 55-40 10

10 Muleshoe (6-0) W: Brownfield, 48-21 NR

Dropped out: No. 8 Yoakum

___

CLASS 3A DIVISION II

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Gunter (5-0) Idle 1

2 Canadian (5-0) W: Canyon Randall, 69-28 2

3 El Maton Tidehaven (5-0) W: East Bernard, 15-7 3

4 Hooks (5-0) W: Prairiland, 47-0 5

5 Newton (4-0) W: Anderson-Shiro, 53-8 6

6 Troup (5-0) W: Quitman, 43-22 7

7 Poth (4-1) Idle 8

8 Bells (4-0) Idle 9

9 Holliday (4-1) W: Snyder, 31-0 10

10 Littlefield (4-1) Idle NR

Dropped out: No. 4 Wall

___

CLASS 2A DIVISION I

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Timpson (6-0) W: San Augustine, 72-6 1

2 Refugio (5-1) W: Three Rivers, 59-14 2

3 Tolar (4-1) W: Hamilton, 38-0 3

4 Cooper (5-1) W: Bogata Rivercrest, 54-12 4

5 Stratford (5-0) W: Perryton, 33-13 5

6 Hawley (4-1) Idle 6

7 Beckville (5-1) W: Hawkins, 92-12 7

8 Sonora (5-0) Idle 8

9 Garrison (6-0) W: Joaquin, 49-20 9

10 Holland (5-0) Idle 10

Dropped out: None

___

CLASS 2A DIVISION II

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Albany (5-0) Idle 1

2 Mart (6-0) W: Hico, 23-0 2

3 New Home (5-0) Idle 3

4 Chilton (5-0) Idle 4

5 Collinsville (4-1) Idle 5

6 Sunray (5-1) W: Guymon (OK), 68-27 6

7 Lovelady (5-0) Idle 7

8 Wellington (3-2) Idle 8

9 Wink (5-1) W: Eldorado, 49-14 9

10 Seymour (5-1) W: Archer City, 46-28 10

Dropped out: None

___

CLASS 1A SIX-MAN DIVISION I

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Gordon (5-0) W: Santa Anna, 56-8 1

2 Knox City (6-0) W: Saint Jo, 48-0 2

3 Abbott (6-0) W: Gail Borden County, 78-56 3

4 Westbrook (4-1) Idle 4

5 Jonesboro (5-1) W: Austin Hill Country, 62-16 5

6 Whiteface (6-0) W: Kress, 56-7 6

7 Happy (4-1) Idle 7

8 Aquilla (6-0) W: Bynum, 64-60 9

9 Miami (6-0) Groom, 56-6 NR

10 Rankin (4-2) W: Lubbock Home School Christian, 54-8 10

Dropped out: No. 9 May

___

CLASS 1A SIX-MAN DIVISION II

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Benjamin (460) W: Loraine, 61-16 1

2 Oglesby (6-0) W: May, 54-6 2

3 Jayton (6-0) W: Spur, 63-6 3

4 Cherokee (5-0) Idle 4

5 Lamesa Klondike (5-1) W: O’Donnell, 72-24 5

6 Richland Springs (5-0) Idle 6

7 Newcastle (5-1) W: Aspermont, 48-0 7

8 Whitharral (5-1) W: Nazareth, 62-36 8

9 Amherst (6-0) W: Claude, 51-6 9

10 Rochelle (6-0) W: Moran, 52-0 10

Dropped out: None

___

PRIVATE SCHOOLS — 11-MAN

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Houston St. Thomas (5-0) W: Houston Kinkaid, 28-13 1

2 Houston Bellaire Episcopal (6-0) W: Episcopal School of Dallas, 42-9 3

3 Dallas Christian (5-1) W: FW Christian, 58-16 2

4 Lubbock Christian (5-0) W: Muenster Sacred Heart, 48-0 4

5 Austin Regents (4-1) W: Victoria St. Joseph, 55-7 5

Dropped out: None

___

PRIVATE SCHOOLS — SIX-MAN

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Pasadena First Baptist (6-0) W: Houston Westbury Christian, 50-0 1

2 FW Covenant Classical (4-1) W: Amarillo San Jacinto, 48-0 2

3 Conroe Covenant (5-0) Idle 4

4 Bastrop Tribe Consolidated (5-0) Idle 5

5 East Texas Homeschool (5-0) Idle NR

Dropped out: No. 3 Austin Hill Country

