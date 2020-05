Bryan ISD moving ahead with late-June graduation dates

Bryan ISD has announced that planning for all district graduation ceremonies and proms has moved to previously determined alternate dates in June.

The district website's full letter to students and parents from Bryan ISD Superintendent Christie Whitbeck is below.

____________________________________________

5/1/20

Dear Class of 2020 and Parents,

Out of an abundance of caution and after speaking with local and state health leaders, Bryan ISD will plan to hold graduations on our alternate dates in June. While the Governor is allowing more businesses to open and larger groups to begin to gather, it seems like having such a large group of people at Merrill Green Stadium in May, even with social distancing, is not in the best interest of our graduates, their families or our community.

So, as you plan for graduation, please plan to graduate on these dates (same as previously published):

All Graduations will be at Merrill Green Stadium

Wednesday, June 24, 2020 8:00 p.m. Mary Catherine Harris High School

Thursday, June 25, 2020 8:00 p.m. Bryan Collegiate High School

Friday, June 26, 2020 8:00 p.m. Travis Bryan High School

Saturday, June 27, 2020 8:00 p.m. James Earl Rudder High School

Sunday, June 28, 2020 Rain Make-up for any school as needed

Even with June graduation dates, we still expect some social distancing will be necessary. This will include graduates spaced at least six feet apart on the stadium turf and may include a limit on the number of guests a graduate can invite to the ceremony, or mandatory distancing between families as they sit in the stadium. We will definitely provide live streaming so that loved ones with health issues or simply unable to attend can enjoy the ceremony. More information and details will be sent as we approach June, based on the current public health conditions.

Prom

For prom, right now, the June dates are still planned, but depending on the status of “social distancing” related to COVID-19 those could be moved to backup dates in July. We are committed to having prom as long as the restrictions are lifted.

Bryan Collegiate High School: Aston Mansion in Bryan, 8 p.m.

June 13

July 25 (Backup)

Bryan High School: Hilton Hotel, 8 p.m.

June 20

July 18 (Backup)

Rudder High School: The Weinberg at Wixon Valley, 8 p.m.

June 5

July 10 (Backup)

Project Graduation

Decisions on Project Graduation will also be made as we approach June, again based on the current public health conditions including social distancing.

Scholarship Night

Scholarship Night will not take place as scheduled on Tuesday, May 5. We are so proud of our seniors for the scholarships they have received, and we still plan to celebrate our scholarship recipients and give them recognition in a number of ways. We will create a video showcasing all of our seniors who received a scholarship, and which scholarship(s) they received. This will be released on our district website, high school websites, social media, and YouTube. Additionally, we will recognize all of our scholarship recipients with an ad in The Eagle newspaper and during graduation at Merrill Green Stadium.

Students would normally find out about the scholarships they received during Scholarship Night. Instead, over the next couple of weeks, students will receive a letter of congratulations celebrating the scholarships they received and informing them of the next steps.

We know this is not the schedule everyone hoped for, but we are committed to making sure our seniors have as memorable of an experience as possible, including in-person graduation, prom, and the other recognition and events. We know these important events matter to our Class of 2020 and we will do everything possible to make them a reality.

Sincerely,

Dr. Christie Whitbeck, Bryan ISD Superintendent

Tommy Roberts, Bryan Collegiate High School Principal

Lane Buban, Bryan High Scool Principal

Karen Kaspar, Mary Catherine Harris School Principal

Mario Bye, Rudder High School Principal

--

1ro de mayo de 2020.

Estimados padres y estudiantes de la Generación 2020:

Por precaución y después de hablar con líderes de salud locales y estatales, el Distrito Escolar de Bryan ha decidido llevar a cabo las graduaciones en las fechas que habíamos establecido como alternas en el mes de junio. Aunque el gobernador ha permitido que se abran más negocios y que empiecen a reunirse grupos más grandes, nos parece que el tener un grupo tan grande en el estadio Merril Green en mayo, incluso con el distanciamiento social, no es lo mejor para nuestros graduandos, su familia, y nuestra comunidad.

Así que, mientras planifican para la graduación, por favor planifiquen graduarse en las siguientes fechas (las mismas que habían sido publicadas anteriormente).

Todas las graduaciones serán en el estadio Merrill Green

Miércoles, 24 de junio de 2020 8:00 p.m. Escuela Preparatoria Mary Catherine Harris

Jueves, 25 de junio de 2020 8:00 p.m. Escuela Preparatoria Bryan Collegiate

Viernes, 26 de junio de 2020 8:00 p.m. Escuela Preparatoria Travis Bryan

Sábado, 27 de junio de 2020 8:00 p.m. Escuela Preparatoria James Earl Rudder

Domingo, 28 de junio de 2020 Día alterno para cualquier escuela debido a lluvia

Aún con las fechas de graduación en junio, nuestras expectativas de distanciamiento social serán necesarias. Esto incluye un espacio entre los graduandos de al menos seis pies de distancia en el espacio del césped en el estadio y puede incluir un límite en el número de invitados por estudiante a la ceremonia, o el distanciamiento obligatorio entre las familias sentadas en el estadio. Definitivamente ofreceremos transmisión en vivo para sus seres queridos con problemas de salud y para aquellos que no puedan asistir puedan disfrutar de la ceremonia. Enviaremos más detalles e información a medida que se aproxime la fecha de junio, basados en las condiciones de salud públicas.

Baile de Graduación

Para el baile de graduación, por el momento, los fechas para junio siguen vigentes, pero dependiendo en la situación de “distanciamiento social” relacionada con el COVID-19 se podrían cambiar a julio. Estamos comprometidos a tener el baile de graduación siempre y cuando las restricciones sean eliminadas.

Escuela Preparatoria Bryan Collegiate: Aston Mansion en Bryan, 8 p.m.

13 de junio

25 de julio (fecha alterna)

Escuela Preparatoria Bryan: Hilton Hotel, 8 p.m.

20 de junio

18 de junio (fecha alterna)

Escuela Preparatoria Rudder: The Weinberg en Wixon Valley, 8 p.m.

5 de junio

10 de julio (fecha alterna)

Proyecto de graduación

Las decisiones sobre el proyecto de graduación también se tomarán a medida que nos acerquemos al mes de junio, una vez más basadas en las actuales condiciones de salud pública incluyendo el distanciamiento social.

Noche de becas

La noche de becas no se llevará a cabo como estaba previsto el martes 5 de mayo. Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes en duodécimo grado por las becas que han recibido, y todavía planeamos celebrar a nuestros ganadores de becas y darles reconocimientos de varias maneras. Crearemos un video mostrando a todos los estudiantes que obtuvieron una beca, y las becas que recibieron. Esto se publicará en la página web de nuestro distrito, en las páginas web de las preparatorias, en los medios sociales y en YouTube. Además, reconoceremos a todos nuestros ganadores con un anuncio en el periódico The Eagle y durante la graduación en el Estadio Merrill Green.

Los estudiantes normalmente se enteran de las becas que reciben durante la Noche de las Becas. En cambio, en las próximas semanas, los estudiantes recibirán una carta de felicitación celebrando las becas que recibieron e informándoles de los próximos pasos.

Sabemos que este no es el programa que todos esperaban, pero nos comprometemos a asegurarnos de que nuestros estudiantes en duodécimo grado tengan una experiencia lo más memorable posible, incluyendo la graduación en persona, el baile de graduación y otros acontecimientos y eventos. Sabemos que estos importantes eventos son relevantes para nuestra Generación 2020 y haremos todo los posible para hacerlos realidad.

Sinceramente,

Dra. Christie Whitbeck, Bryan ISD Superintendente

Tommy Roberts, Director de la Preparatoria Bryan Collegiate

Lane Buban, Director de la Preparatoria Bryan

Karen Kaspar, Directora de la Preparatoria Mary Catherine Harris

Mario Bye, Director de la Preparatoria Rudder