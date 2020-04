Bryan ISD superintendent responds to order for remote schooling through end of school year

On Friday, Gov. Greg Abbott announced that Texas students would not return to the physical classroom for the remainder of the 2019-2020 school year.

Bryan ISD Superintendent Christie Whitbeck sent the following response to parents of Bryan ISD students:

4/17/20

Dear Bryan ISD Parents/Guardians,

This afternoon Governor Abbott declared that all Texas school campuses will remain closed for the remainder of the school year. While this is disappointing, because more than anything we wanted to see our students back in their classrooms this year, I hope this measure will allow our community to overcome this virus and heal so we can start the next school year as normal in August.

This decision means that it is now even more important that your children engage in online learning. Approximately 90% of our students are using Schoology since we began this new system on April 6, 2020. That is a testament to what you’re doing at home. Thank you! We need this to continue as this will be our reality for the 6th Six Weeks of the 2019-2020 school year. The assignments that are posted in Schoology are required, and they will determine your child's grade for the 6th Six Weeks.

I also want to strongly encourage you to make sure your child is engaging with their teachers online. All Bryan ISD teachers are holding regular online office hours. They are there to provide instruction and answer any questions from you or your children. You can message them through Schoology and they are available for live Google Hangout video conferencing, too.

We check daily to see which students have logged on to Schoology and have completed assignments, and which students have not. Teachers are reaching out to students and parents if a child has not completed assignments or participated, so if you see a phone call from an unknown phone number, that may be your child's teacher. I understand that everyone’s situation is different, and that is why we are practicing “grace before grades”. Our staff will work with you individually with any hardships you are facing. It is important that all of our students finish this school year strong.

Through feedback we’ve received, we know most families have a computer and internet at home now. Thank you to everyone who came and picked up a Chromebook. I know some of you waited in long lines. If you do not have a laptop at home, please contact our Technology

Department as soon as possible by completing this survey. You may also contact the Help Desk at 979-209-1175 or through email at BISD_helpdesk@bryanisd.org. We need to make sure you have a computer at home so your child does not fall behind in these final five weeks of school. Should you need Internet access, please review the options detailed on our website.

Finally, I know this adds even more uncertainty for our Class of 2020. Senior parents are aware that we have had several communications just to our seniors as they are uniquely affected by school closure. Two alternates dates have been determined for outdoor graduations and we are finalizing more information. Please expect a separate communication early next week with more details about prom and other events.

Thank you, once again, for everything you’ve done to get your child online and learning. It is remarkable to already have such a high percentage of Bryan ISD students engaged in Schoology, working with their teachers, and turning in assignments. Please remember we are here should your children need emotional support during this time. Please stay safe. We cherish our children in BISD and their families.

Sincerely,

Dr. Christie Whitbeck

Bryan ISD Superintendent

___________________________________

17 de abril de 2020

Estimados Padres/Tutores del Distrito de Bryan:

Esta tarde el Gobernador Abbott declaró que todos los planteles escolares de Texas permanecerán cerrados por el resto del ciclo escolar. Esto es decepcionante, ya que más que nada queríamos ver a nuestros estudiantes de regreso en sus salones de clase este año. Espero que esta medida permita a nuestra comunidad superar este virus y curarse para que podamos empezar el próximo ciclo escolar con normalidad en agosto.

Esta decisión significa que ahora es aún más importante que sus hijos participen en el aprendizaje en línea. Aproximadamente el 90% de nuestros estudiantes están usando Schoology desde que iniciamos este nuevo sistema el 6 de abril de 2020. Ese es un testimonio

de lo que están haciendo en casa. ¡Gracias! Necesitamos que esto continúe ya que esta será nuestra realidad para las 6as Seis Semanas del ciclo escolar 2019-2020. Las asignaciones que se publican en Schoology son obligatorias, y determinarán la calificación de su hijo para las 6as Seis Semanas.

También quiero recomendarles que se aseguren de que sus hijos participen con sus maestros en línea. Todos los maestros del Distrito de Bryan tienen un horario escolar en línea. Están allí para ofrecer instrucción y responder a cualquier pregunta de ustedes o de sus

hijos. Pueden enviarles mensajes a través de Schoology y también están disponibles para una videoconferencia en directo con Google Hangout video.

Revisamos diariamente para ver qué estudiantes se han conectado a Schoology y han completado sus asignaciones y quienes no lo han hecho. Los maestros se comunican con los estudiantes y los padres si un niño no ha completado las asignaciones o no ha participado, así

que si ven una llamada telefónica de un número desconocido, puede ser el maestro de su hijo. Entiendo que la situación de cada uno es diferente, y es por eso que estamos practicando “comprensión antes de calificar”. Nuestro personal trabajará con ustedes individualmente

con cualquier dificultad que estén enfrentando. Es importante que todos nuestros estudiantes terminen este año escolar con mucha fuerza.

A través de la información que hemos recibido, sabemos que ya la mayoría de las familias tienen una computadora y servicio de internet en el hogar. Agradecemos a todos los que han pasado a recoger una tableta Chromebook. Estoy consciente de que muchos de ustedes

han esperado en largas líneas. Si no tienen una computadora en casa, favor de comunicarse al Departamento de Tecnología lo antes posible completando esta encuesta. También pueden comunicarse al Servicio de Asistencia Técnica al 979-209-1175 o por correo electrónico a

BISD_helpdesk@bryanisd.org.

Necesitamos estar seguros de que tienen una computadora en casa para que su hijo no se atrase durante estas cinco semanas finales del ciclo escolar. Si necesitan tener acceso al internet favor de revisar las opciones disponibles en nuestra página web.

Finalmente, sé que esto añade aún más incertidumbre a nuestro grupo de la Generación de 2020. Los padres de los estudiantes que son candidatos a graduación saben que hemos tenido comunicación con nuestros graduandos solamente ya que ellos son afectados de una forma única con el cierre escolar. Hemos establecido dos fechas alternas para una graduación al aire libre y estamos finalizando los detalles y la información. Recibirán otra nota informativa a principios de la próxima semana con relación al baile de graduación y a otros eventos.

Gracias, una vez más, por todo lo que han hecho para que sus hijos estén aprendiendo en línea. Es admirable el tener un porcentaje tan alto de estudiantes en el Distrito Escolar de Bryan activamente participando en Schoology, trabajando con sus maestros y entregando

sus tareas. Recuerden que estamos aquí si sus hijos necesitan apoyo emocional durante este tiempo. Por favor manténganse seguros. Estimamos a nuestros niños en el distrito escolar de Bryan y a sus familias.

Sinceramente,

Dra. Christie Whitbeck

Superintendente - Distrito Escolar de Bryan