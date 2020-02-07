Brazos Valley high school basketball finals February 7

By  | 
Posted:  | 
Updated: Fri 10:20 PM, Feb 07, 2020

BRYAN, Texas (KBTX) -- Brazos Valley high school basketball finals from Friday February 7.

GIRLS:
College Station 74
Rudder 63

Magnolia West 51
A&M Consolidated 45

Huntsville 54
Lake Creek 37

Magnolia 69
Brenham 45

Navasota 51
Smithville 39

Cy Park 56
Bryan 26

Madisonville 42
Palestine 33

La Grange 48
Caldwell 32

Frankin 46
Academy 42

Hearne 74
Milano 25

Lexington 59
Troy 44

Anderson-Shiro 67
Trinity 33

4) Grapeland 55
18) Centerville 30

19) Snook 53
Normangee 33

Somerville 47
Iola 25

BOYS:
Bryan 68
Cy Park 54

A&M Consolidated 82
Magnolia West 46

Rudder 53
College Station 46

Lake Creek 78
Huntsville 76

Magnolia 57
Brenham 38

Navasota 72
Smithville 33

Caldwell 41
La Grange 39

3) Hearne 91
Milano 36

9) Academy 49
24) Franklin 38

Mumford 43
Thorndale 41

15) Dime Box 48
Moulton 45

Troy 58
Lexington 49

Calvert 65
West 48

 