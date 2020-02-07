Brazos Valley high school basketball finals February 7

BRYAN, Texas (KBTX) -- Brazos Valley high school basketball finals from Friday February 7.
GIRLS:
College Station 74
Rudder 63
Magnolia West 51
A&M Consolidated 45
Huntsville 54
Lake Creek 37
Magnolia 69
Brenham 45
Navasota 51
Smithville 39
Cy Park 56
Bryan 26
Madisonville 42
Palestine 33
La Grange 48
Caldwell 32
Frankin 46
Academy 42
Hearne 74
Milano 25
Lexington 59
Troy 44
Anderson-Shiro 67
Trinity 33
4) Grapeland 55
18) Centerville 30
19) Snook 53
Normangee 33
Somerville 47
Iola 25
BOYS:
Bryan 68
Cy Park 54
A&M Consolidated 82
Magnolia West 46
Rudder 53
College Station 46
Lake Creek 78
Huntsville 76
Magnolia 57
Brenham 38
Navasota 72
Smithville 33
Caldwell 41
La Grange 39
3) Hearne 91
Milano 36
9) Academy 49
24) Franklin 38
Mumford 43
Thorndale 41
15) Dime Box 48
Moulton 45
Troy 58
Lexington 49
Calvert 65
West 48