Brazos Valley high school basketball finals January 7

BRYAN (KBTX) - High school basketball final scores from across the Brazos Valley on January 7th.
Girls:
College Station 77
Waller 50
A&M Consolidated 50
Rudder 49
Beaumont Legacy 43
Brazos Christian 32
Somerville 48
Connally 29
Centerville 46
Groveton 18
Franklin 63
Lexington 35
Cy Park 35
Bryan 27
Hearne 62
Granger 26
La Grange 47
Snook 42
Boys:
A&M Consolidated 73
Rudder 70
Cy Park 63
Bryan 60
Waller 52
College Station 40
Brazos Christian 71
Legacy 50
Tarkington 40
Iola 33
Episcopal 54 OVERTIME
Navasota 53
Mumford 75
Milano 33
Bellville 66
Snook 50
Calvert 68
Italy 49
Franklin 93
Lexington 50
Huntsville 69
Lake Creek 61