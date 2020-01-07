Brazos Valley high school basketball finals January 7

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BRYAN (KBTX) - High school basketball final scores from across the Brazos Valley on January 7th.

Girls:

College Station 77
Waller 50

A&M Consolidated 50
Rudder 49

Beaumont Legacy 43
Brazos Christian 32

Somerville 48
Connally 29

Centerville 46
Groveton 18

Franklin 63
Lexington 35

Cy Park 35
Bryan 27

Hearne 62
Granger 26

La Grange 47
Snook 42

Boys:

A&M Consolidated 73
Rudder 70

Cy Park 63
Bryan 60

Waller 52
College Station 40

Brazos Christian 71
Legacy 50

Tarkington 40
Iola 33

Episcopal 54 OVERTIME
Navasota 53

Mumford 75
Milano 33

Bellville 66
Snook 50

Calvert 68
Italy 49

Franklin 93
Lexington 50

Huntsville 69
Lake Creek 61

 