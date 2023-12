Who put up huge numbers in the NBA yesterday? This piece gives you the players worth noting, all in one place.

December 26 Points Leaders

Name Team Opponent Points Cade Cunningham Pistons Nets 41 Lauri Markkanen Jazz Spurs 31 Jordan Poole Wizards Magic 30 Franz Wagner Magic Wizards 28 Keldon Johnson Spurs Jazz 26 DeMar DeRozan Bulls Hawks 25 Jordan Clarkson Jazz Spurs 24 Paolo Banchero Magic Wizards 24 Andre Drummond Bulls Hawks 24 Cameron Johnson Nets Pistons 24

December 26 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Andre Drummond Bulls Hawks 25 Jalen Duren Pistons Nets 15 Daniel Gafford Wizards Magic 13 Lauri Markkanen Jazz Spurs 12 Nicolas Claxton Nets Pistons 11 Day'Ron Sharpe Nets Pistons 11 Isaiah Stewart Pistons Nets 11 Jalen Johnson Hawks Bulls 9 Cade Cunningham Pistons Nets 9 Saddiq Bey Hawks Bulls 8

December 26 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Trae Young Hawks Bulls 13 Franz Wagner Magic Wizards 9 Paolo Banchero Magic Wizards 8 Jordan Clarkson Jazz Spurs 8 Tre Jones Spurs Jazz 7 Spencer Dinwiddie Nets Pistons 6 Kyle Kuzma Wizards Magic 6 Tyus Jones Wizards Magic 6 Kris Dunn Jazz Spurs 6 DeMar DeRozan Bulls Hawks 6

December 26 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Victor Wembanyama Spurs Jazz 5 Walker Kessler Jazz Spurs 4 Day'Ron Sharpe Nets Pistons 4 Daniel Gafford Wizards Magic 3 Nicolas Claxton Nets Pistons 3 Andre Drummond Bulls Hawks 2 Bilal Coulibaly Wizards Magic 2 Zach Collins Spurs Jazz 2 Clint Capela Hawks Bulls 1 Goga Bitadze Magic Wizards 1

December 26 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Anthony Black Magic Wizards 4 Devin Vassell Spurs Jazz 3 Ayo Dosunmu Bulls Hawks 3 Jaden Ivey Pistons Nets 3 Andre Drummond Bulls Hawks 3 Deni Avdija Wizards Magic 3 Jordan Poole Wizards Magic 3 Jalen Suggs Magic Wizards 3 Dejounte Murray Hawks Bulls 2 Alex Caruso Bulls Hawks 2

December 26 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Jordan Poole Wizards Magic 6 Lauri Markkanen Jazz Spurs 5 Devin Vassell Spurs Jazz 5 Tyus Jones Wizards Magic 4 Julian Champagnie Spurs Jazz 4 Anthony Black Magic Wizards 4 Cameron Johnson Nets Pistons 4 Trae Young Hawks Bulls 3 Cade Cunningham Pistons Nets 3 Bogdan Bogdanovic Hawks Bulls 3

